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«Я её взял — и уронил!» Чернышенко — о работе с Синициной на «Ледниковом периоде»

«Я её взял — и уронил!» Чернышенко — о работе с Синициной на «Ледниковом периоде»
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Российский актёр Кирилл Чернышенко рассказал о первой тренировке с призёром Олимпийских игр 2022 года Викторией Синициной на «Ледниковом периоде».

— Вы вообще ничего не знали о парном катании?
— Ничего, я ж одиночник. У меня Вика [Синицина] в первую нашу встречу говорит: «Ок, ты круто стоишь. Ну-ка возьми меня на руки». Говорю: «Ты серьёзно?» А она: «Да, возьми». Спрашиваю: «Как?» Отвечает: «Как невесту, возьми меня». Я её взял — и уронил! С тех пор у меня триггер, что я её буду ронять. Никогда не держал ничего тяжёлого на коньках. Это вообще другая специфика, — сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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