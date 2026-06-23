«Я её взял — и уронил!» Чернышенко — о работе с Синициной на «Ледниковом периоде»

Российский актёр Кирилл Чернышенко рассказал о первой тренировке с призёром Олимпийских игр 2022 года Викторией Синициной на «Ледниковом периоде».

— Вы вообще ничего не знали о парном катании?

— Ничего, я ж одиночник. У меня Вика [Синицина] в первую нашу встречу говорит: «Ок, ты круто стоишь. Ну-ка возьми меня на руки». Говорю: «Ты серьёзно?» А она: «Да, возьми». Спрашиваю: «Как?» Отвечает: «Как невесту, возьми меня». Я её взял — и уронил! С тех пор у меня триггер, что я её буду ронять. Никогда не держал ничего тяжёлого на коньках. Это вообще другая специфика, — сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.