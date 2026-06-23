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Актёр Чернышенко поделился впечатлениями от работы в паре с вице-чемпионкой ОИ Синициной

Актёр Чернышенко поделился впечатлениями от работы в паре с вице-чемпионкой ОИ Синициной
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Актёр Кирилл Чернышенко рассказал об ощущениях от работы на «Ледниковом периоде» с серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года Викторией Синициной.

— А какое у вас впечатление друг от друга было с Викой?
— С Викой роскошно! Я вообще их [с Никитой Кацалаповым] пару полюбил. Посмотрел все их выступления. И вообще раньше, когда я занимался, был одиночником. У нас не было пар в Омске, чтобы заниматься парным фигурным катанием, нужно было ехать в Москву. Я всегда думал про парников: «Ну чего там, фигнёй занимаются. На самом деле, кто больше прыгнет, тот круче». А тут я открыл для себя заново фигурное катание. Вика мне помогла, – сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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