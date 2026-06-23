Актёр Чернышенко признался, что проходил кастинг в «Ледниковом периоде» на уколах

Российский актёр Кирилл Чернышенко рассказал, что ему пришлось проходить кастинг в «Ледниковом периоде» на уколах из-за болей в спине.

— Спустя столько времени встать на коньки — вы говорили, что это было очень тяжело. Сколько лет был перерыв?

— 17 лет.

— И какие ощущения, когда на коньки снова встали?

— Ужасно! Я начал готовиться к кастингу. При этом ещё и в театре работал. У меня был выпуск спектакля. Всё и сразу. Я где-то по ночам готовил программу для кастинга. А в день кастинга проснулся и не мог встать с кровати — поясница отказала, мышцы перестали работать. Моя девушка ходила в аптеку за уколом. Так на уколах я и катался. Потом весь проект мне некогда было отдыхать. И, в принципе, было очень тяжело, – сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.