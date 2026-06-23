Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Актёр Чернышенко признался, что проходил кастинг в «Ледниковом периоде» на уколах

Актёр Чернышенко признался, что проходил кастинг в «Ледниковом периоде» на уколах
Комментарии

Российский актёр Кирилл Чернышенко рассказал, что ему пришлось проходить кастинг в «Ледниковом периоде» на уколах из-за болей в спине.

— Спустя столько времени встать на коньки — вы говорили, что это было очень тяжело. Сколько лет был перерыв?
— 17 лет.

— И какие ощущения, когда на коньки снова встали?
— Ужасно! Я начал готовиться к кастингу. При этом ещё и в театре работал. У меня был выпуск спектакля. Всё и сразу. Я где-то по ночам готовил программу для кастинга. А в день кастинга проснулся и не мог встать с кровати — поясница отказала, мышцы перестали работать. Моя девушка ходила в аптеку за уколом. Так на уколах я и катался. Потом весь проект мне некогда было отдыхать. И, в принципе, было очень тяжело, – сказал Чернышенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Сам вышел на Авербуха для участия в «Ледниковом периоде». Интервью с актёром Чернышенко
Эксклюзив
«Сам вышел на Авербуха для участия в «Ледниковом периоде». Интервью с актёром Чернышенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android