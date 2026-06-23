Авербух — о ситуации в Крыму: будем связываться, чтобы получить разъяснения

Бывший фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал приостановку тренировок и спортивно‑массовых мероприятий в Крыму. Ранее об этом объявила министр спорта региона Ольга Торубарова.

— Только сейчас появилась информация об отмене тренировок и спортивных мероприятий в Крыму. Будем связываться, чтобы получить разъяснения. Летний период, конечно, такой подготовительный, но если будет такое распоряжение, значит, до 1 сентября катки закроются. Но на данный момент мы ждём разъяснений.

— Есть ли у вас понимание, что делать в ситуации, если ваши катки в Крыму закроются?

— Мы проходили ковид, когда катки тоже были закрыты. Значит, будет стаян лед, будем проводить ревизию объектов, — приводит слова Авербуха Sport24.