«Сейчас акцент на ультра-си». Бестемьянова — о словах Тутберидзе про нынешнее поколение

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе о том, что в нынешнем поколении нет исключительных фигуристок.

«Мне кажется, не очень правильно делать такие сравнения. Загитова и Медведева не исполняли элементы ультра-си. У них имелась возможность больше заняться хореографией и какой-то проникновенностью в катании.

А сегодня девочкам приходится осваивать очень сложные элементы, и это очень отбирает в харизме и артистичности. Мы не видим исключительности у нынешнего поколения, потому что сейчас акцент на ультра-си элементах.

Это проблема для фигурного катания, для посещаемости и зрителей. Но люди очень хотят видеть элементы ультра-си, поэтому придётся смириться с тем, что не будет какой-то исключительности», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.