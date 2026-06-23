Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Сейчас акцент на ультра-си». Бестемьянова — о словах Тутберидзе про нынешнее поколение

«Сейчас акцент на ультра-си». Бестемьянова — о словах Тутберидзе про нынешнее поколение
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе о том, что в нынешнем поколении нет исключительных фигуристок.

«Мне кажется, не очень правильно делать такие сравнения. Загитова и Медведева не исполняли элементы ультра-си. У них имелась возможность больше заняться хореографией и какой-то проникновенностью в катании.

А сегодня девочкам приходится осваивать очень сложные элементы, и это очень отбирает в харизме и артистичности. Мы не видим исключительности у нынешнего поколения, потому что сейчас акцент на ультра-си элементах.

Это проблема для фигурного катания, для посещаемости и зрителей. Но люди очень хотят видеть элементы ультра-си, поэтому придётся смириться с тем, что не будет какой-то исключительности», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Материалы по теме
«Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью». Тутберидзе — о поколении
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android