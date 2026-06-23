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«Я на льду, у меня всё хорошо». Муравьёва вышла на связь после отсутствия в соцсетях

«Я на льду, у меня всё хорошо». Муравьёва вышла на связь после отсутствия в соцсетях
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Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва опубликовала у себя в телеграм-канале несколько видеосообщений, где кратко объяснила, почему долго не выходила в интернете на связь.

«Привет, давно с вами не виделись. Я на льду, у меня всё хорошо. Я катаюсь. Я как-то очень пропала, мне захотелось отдохнуть от социальных сетей. У меня накопилось столько фотографий, историй, надеюсь, вам будет интересно», – сказала Муравьёва.

Ранее Муравьёва прекратила сотрудничество с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным, к которому перешла от Плющенко весной 2025 года. 12 мая появилась новость, что фигуристка попросила отчислить её из сборной России, что повлекло слухи о возможной смене спортсменкой гражданства. О каком-либо новом тренерском штабе фигуристки информации нет.

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