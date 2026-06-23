Камила Валиева опубликовала яркие фото с отдыха в Таиланде

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале свежую подборку фотографий с отдыха в Таиланде. К снимкам фигуристка добавила эмодзи «бабочка».

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. После возвращения Камила сменила тренерский штаб — фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.

С момента возвращения Валиева успела принять участие в Кубке Первого канала — 2026, который проходил 21-22 марта в Санкт-Петербурге. Фигуристка представила на турнире короткую программу и заняла четвёртое место, упав с четверного тулупа. Также она стала лучшей среди одиночниц на шоу-турнире «Русский вызов» — 2026.