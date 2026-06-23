Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Как обычно, что-то пошло не так». Трусова сообщила, что празднует день рождения в Милане

«Как обычно, что-то пошло не так». Трусова сообщила, что празднует день рождения в Милане
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что празднует свой день рождения в Милане, Италия. Сегодня, 23 июня, Трусовой исполняется 22 года.

«Вообще-то я думала тихо отметить день рождения дома, но, как обычно, что-то пошло не так. Мы в Милане», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Трусова не попала в предварительный основной состав сборной России на сезон-2026/2027. Спортсменка не выступала на соревнованиях с сезона-2022/2023, когда на время приостановила карьеру из-за беременности. Фигуристка возобновила тренировки осенью 2025 года. В январе 2026 года она приняла участие в чемпионате России – 2026 по прыжкам, а позже выступила на шоу-турнире «Русский вызов».

Материалы по теме
Трусова и другие — мимо! ISU изменил правило «возвращенцев», на которое надеялась Россия
Трусова и другие — мимо! ISU изменил правило «возвращенцев», на которое надеялась Россия
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android