«Как обычно, что-то пошло не так». Трусова сообщила, что празднует день рождения в Милане

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что празднует свой день рождения в Милане, Италия. Сегодня, 23 июня, Трусовой исполняется 22 года.

«Вообще-то я думала тихо отметить день рождения дома, но, как обычно, что-то пошло не так. Мы в Милане», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Трусова не попала в предварительный основной состав сборной России на сезон-2026/2027. Спортсменка не выступала на соревнованиях с сезона-2022/2023, когда на время приостановила карьеру из-за беременности. Фигуристка возобновила тренировки осенью 2025 года. В январе 2026 года она приняла участие в чемпионате России – 2026 по прыжкам, а позже выступила на шоу-турнире «Русский вызов».