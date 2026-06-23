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«Чудо сложно ждать». Авербух — о перспективах Трусовой после возвращения

«Чудо сложно ждать». Авербух — о перспективах Трусовой после возвращения
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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух высказался о 22-летии Александры Игнатовой (Трусовой).

«В этом году мы с Сашей Трусовой очень плотно работали. Хочу ещё раз сказать ей спасибо за участие в «Ледниковом периоде» и «Русском вызове», где я ставил ей номер. Саша — очень талантливый человек. Она амбициозна и спортсменка до мозга костей. Желаю, чтобы у неё хватило сил и мотивации для возвращения. При этом желаю ей счастья в семье. Трусова — замечательная мама. Она находит баланс между спортом и семьёй. Ещё пожелал бы ей поддержки зрителей, в которой никто не сомневается.

Просто пожелаю ей удачи в возвращении. Жду хороших выступлений, полноценного возвращения и хороших программ, но чудо сложно ждать. Надо понимать, что это очень большая и кропотливая работа. Саша уже в другом статусе, но абсолютно уверен, что у неё есть силы и талант для возвращения», — приводит слова Авербуха Sport24.

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