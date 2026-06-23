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«Siiiuuu». Фигурист Галлямов показал, как болеет за Криштиану Роналду на ЧМ-2026

«Siiiuuu». Фигурист Галлямов показал, как болеет за Криштиану Роналду на ЧМ-2026
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, показал, как болеет за форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года по футболу.

«Siiiuuu», — подписал фото в футболке Роналду Галлямов в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Александра Галлямова

Ранее Роналду в матче 2-го тура группы К забил в ворота сборной Узбекистана. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Благодаря этому голу Криштиану стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира (ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026). Позднее португалец оформил дубль в матче с Узбекистаном.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
2-й тайм
3 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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