Илья Малинин опубликовал серию фото в честь Международного Олимпийского дня

Олимпийский чемпион в командном турнире 2026 года американский фигурист Илья Малинин в социальных сетях опубликовал серию фото в честь Международного Олимпийского дня.

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

«С днём Олимпийца. Наполнено многими людьми, друзьями и семьёй. Эти воспоминания действительно никогда не забудутся, а весь этот опыт — то, чего я никогда не мог себе представить. Я не забуду, какие сумасшедшие моменты и переживания случились во время этих Игр. Кто бы мог подумать, что этот маленький ребёнок в конце концов вырастет в такого человека», — подписал снимки Малинин.

Напомним, на ОИ-2026 Илья Малинин считался фаворитом в личном турнире, но по итогам выступлений занял лишь восьмое место.