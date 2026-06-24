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Анна Щербакова опубликовала пост в честь Международного Олимпийского дня

Анна Щербакова опубликовала пост в честь Международного Олимпийского дня
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года в одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в своём телеграм-канале пост в честь Международного Олимпийского дня (23 июня). В посте Щербакова разместила свои снимки с Олимпиады-2022.

«Счастливого Международного Олимпийского дня!» — подписала фото на английском Щербакова.

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. Помимо золота ОИ в арсенале фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).

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