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РУСАДА в мае проверило пять российских фигуристов

РУСАДА в мае проверило пять российских фигуристов
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае проверило пять российских фигуристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Согласно источнику, в минувшем месяце допинг-контроль прошли Дарио Чиризано, Дмитрий Кашаев, Елизавета Пасечник, Дмитрий Пекин и Таисия Шепталина (все — танцы на льду).

Также источник сообщил, что суммарно с января по май тестирование проходили 37 фигуристов. Некоторые из них сделали это по два раза.

В настоящий момент ожидается решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) по вопросу допуска российских фигуристов до международных турниров. Ранее в организации сообщили, что представят обновлённую информацию по этому вопросу в ближайшие недели.

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