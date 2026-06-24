Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае проверило пять российских фигуристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Согласно источнику, в минувшем месяце допинг-контроль прошли Дарио Чиризано, Дмитрий Кашаев, Елизавета Пасечник, Дмитрий Пекин и Таисия Шепталина (все — танцы на льду).

Также источник сообщил, что суммарно с января по май тестирование проходили 37 фигуристов. Некоторые из них сделали это по два раза.

В настоящий момент ожидается решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) по вопросу допуска российских фигуристов до международных турниров. Ранее в организации сообщили, что представят обновлённую информацию по этому вопросу в ближайшие недели.