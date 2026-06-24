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Дмитрий Алиев восстановил четверной тулуп после перенесённого туберкулёза

Дмитрий Алиев восстановил четверной тулуп после перенесённого туберкулёза
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Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Алиев опубликовал у себя на странице в соцсети видео, на котором продемонстрировал исполнение четверного тулупа после перенесённого туберкулёза.

Из-за этого диагноза Алиев был вынужден полностью пропустить минувший соревновательный сезон. Ему назначили курс химиотерапии. После лечения фигурист смог вернуться к тренировкам и принял участие в шоу-турнире «Русский вызов».

Алиеву 27 лет. Помимо золота чемпионата Европы 2020 года, в его активе серебро европейского первенства 2018 года, которое проходило в Москве. В сезоне-2019/2020 он становился чемпионом России.

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