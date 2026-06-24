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Минспорта внёс юниорские этапы Гран-при ISU в календарный план на вторую половину года

Минспорта внёс юниорские этапы Гран-при ISU в календарный план на вторую половину года
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Министерство спорта России внесло юниорские этапы Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Единый календарный план второй половины 2026 года. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте организации.

В списке запланированных соревнований находятся этапы Гран-при в Сиане (17-22 августа), Бангкоке (31 августа — 5 сентября) и Анкаре (14-19 сентября). При этом официальной информации о допуске российских спортсменов по итогам заседания совета ISU не поступало. Также в списках отсутствуют какие-либо предстоящие турниры для взрослых фигуристов.

Ранее в ISU сообщили, что представят обновлённую информацию по вопросу допуска российских фигуристов в ближайшие недели.

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