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Роднина прокомментировала слухи о плохом отношении к Тутберидзе

Роднина прокомментировала слухи о плохом отношении к Тутберидзе
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина высказалась о своём отношении к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе.

«Я плохо отношусь к Этери Тутберидзе? Люди могут видеть, что хотят, акцентировать на этом внимание. У меня никогда не было желания её как-то поддеть и раскритиковать. Знакома с Этери Георгиевной только по её работе и результатам её спортсменов.

Мои слова про её дочь — ни в коем случае не попытка уколоть Тутберидзе. Просто считаю, если люди обращают столько внимания на переход Саши Плющенко, можно напомнить и о другом случае. Тем более Саше 13 лет, так что говорить про какую-то ответственность странно. Его колют гораздо больше, чем якобы я критикую Тутберидзе», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Роднина заступилась за сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра после смены им спортивного гражданства на азербайджанское, приведя в пример дочь Тутберидзе фигуристку Диану Дэвис, которая выступает в танцах на льду за Грузию.

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