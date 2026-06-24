Лоранс Фурнье Бодри посвятила пост Международному Олимпийскому дню

Олимпийская чемпионка в танцах на льду французская фигуристка Лоранс Фурнье Бодри, выступающая в дуэте с Гийомом Сизероном, опубликовала у себя на странице в соцсети пост в честь Международного Олимпийского дня, который был вчера, 23 июня.

«С Международным Олимпийским днём! Этот момент навсегда останется в моём сердце. Эта общая радость – результат великолепной поддержки от множества людей. Без неё я бы никогда не была такой стойкой и не обрела бы веру в себя. Огромная благодарность каждому из них. И всем спортсменам я скажу… осмельтесь мечтать!» – написала Фурнье Бодри под несколькими совместными с Сизероном фото, сделанными на олимпийском льду.