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Артемьева и Брюханов рассказали, как стали парой в жизни

Артемьева и Брюханов рассказали, как стали парой в жизни
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали о своих отношениях.

— Как вы стали парой в жизни?
Брюханов: Сначала мы были парой на льду. Где-то год понадобился, чтобы начали встречаться.

— Трудно ли быть вместе всегда?
Брюханов: Мы нашли грань, как можно совмещать работу и личное. Причём нашли сравнительно недавно. Не всё шло гладко.

Артемьева: То, что происходит на льду, не переносится домой. Научились как-то с этим справляться. Переосмыслялись все факторы, которые могут повлиять на отношения. А раньше что-то с тренировок могло оказаться и дома, были обиды, молчания.

— Какой рекорд «молчания»?
Юлия: Два часа (смеётся).

— Как проводите отпуск?
Артемьева: Вместе. Сошлись, что оба не любим море. Лучше где-нибудь погулять, что-нибудь посмотреть.

Брюханов: Можем поехать в Питер, там у Юли ещё есть дела по университету. В Минск мечтаем съездить на неделю, сменить обстановку.

— Ваш идеальный семейный вечер?
Брюханов: Прийти с тренировки, поужинать, посмотреть сериал. Любим ещё поиграть, но только не вместе, у Юли свои игры, у меня свои. Разделиться немного тоже не помешает.

Артемьева: Или просто что-то обсудить, отвлечься от фигурного катания, – приводит слова Артемьевой и Брюханова Sport24.

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