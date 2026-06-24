Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру

Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру
Комментарии

Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) у себя на странице в соцсети.

«Спасибо, Луна. Две медали чемпионата мира, титул чемпионки Европы, три Олимпиады. Карьера, которая не забудется. Спасибо за всё, что ты отдала нашему виду спорта. Желаем всего наилучшего в следующей главе», – говорится в заявлении ISU.

Помимо золота ЧЕ-2024, Хендрикс принесла Бельгии серебро в 2022 году и бронзу в 2023-м на чемпионатах мира. Её лучшим достижением на Олимпийских играх стало восьмое место в Пекине.

Материалы по теме
Валиева покорила Китай, Щербакова — Лазурный Берег! Как отдыхают наши фигуристки
Фото
Валиева покорила Китай, Щербакова — Лазурный Берег! Как отдыхают наши фигуристки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android