Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) у себя на странице в соцсети.

«Спасибо, Луна. Две медали чемпионата мира, титул чемпионки Европы, три Олимпиады. Карьера, которая не забудется. Спасибо за всё, что ты отдала нашему виду спорта. Желаем всего наилучшего в следующей главе», – говорится в заявлении ISU.

Помимо золота ЧЕ-2024, Хендрикс принесла Бельгии серебро в 2022 году и бронзу в 2023-м на чемпионатах мира. Её лучшим достижением на Олимпийских играх стало восьмое место в Пекине.