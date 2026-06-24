«Оно того стоило». Алина Загитова сообщила, что окончила Президентскую академию

Олимпийская чемпионка (2018) российская фигуристка Алина Загитова опубликовала у себя в телеграм-канале видеосообщение, где рассказала, что закончила обучение в Президентской академии РАНХиГС.

«Ну что, друзья, шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило, поэтому жду ваших поздравлений», – сказала Загитова.

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную — в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления в финале серии Гран-при.