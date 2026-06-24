«Спортивное гражданство я не меняю». Андреева — о возвращении после пропуска сезона

Ученица Этери Тутберидзе Елизавета Андреева рассказала о возвращении к тренировкам после временной паузы.

«Большое спасибо за поддержку, она очень важна для меня. Сейчас я наконец-то сдала ОГЭ и постепенно возвращаюсь на лёд, восстанавливаюсь.

Хотелось бы ответить на пару основных вопросов, которые мне пишут в соцсетях. Спортивное гражданство я не меняю. Почему меня не было в сезоне? К сожалению, получила травму за две недели до начала этапов. Почему меня нет в основе или в резерве сборной? Эти вопросы нужно задавать не мне. Это решает федерация – кто будет находиться в сборной», – сообщила Андреева в телеграм-канале.

15-летняя Андреева является двукратным серебряным призёром Гран-при России среди юниоров. Она владеет прыжками высокой сложности — тройным акселем, четверными сальховом и тулупом.