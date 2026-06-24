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«Могу сохранять уровень, но этого недостаточно». Хендрикс — о решении завершить карьеру

«Могу сохранять уровень, но этого недостаточно». Хендрикс — о решении завершить карьеру
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Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала решение завершить профессиональную карьеру.

«Я всё ещё люблю этим заниматься [фигурным катанием], но тело стало помехой. Могу сохранять свой уровень, но этого уже недостаточно, чтобы бороться со всеми молодыми талантами, которые появляются. Хотела уйти с чувством выполненного долга, и это был тот самый момент.

На Олимпийских играх я чувствовала, что физически всё кончилось. Третьи Игры всегда в моей голове были конечной целью. Я действительно могла там наслаждаться и свободно кататься. Но эмоционально ещё не была готова произнести это вслух. Это моя жизнь. В течение 22 лет я отодвигала всё в сторону, потому что мне это нравится.

Я уже пролила много слёз. Очень тяжело официально закрыть такой прекрасный раздел жизни. Почему только сейчас? Мне нужно было время, чтобы эмоционально всё переработать. Чрезвычайно горжусь всем, чего добилась. В детстве я и помыслить не могла об этом», — приводит слова Хендрикс Het Laatste Nieuws.

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