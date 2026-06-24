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«Открывается новый мир». Хендрикс — о том, чем будет заниматься после завершения карьеры

«Открывается новый мир». Хендрикс — о том, чем будет заниматься после завершения карьеры
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Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«Тот факт, что я завершаю карьеру в спорте, не означает, что я больше не буду выходить на лёд. Это моя страсть, это делает меня счастливой. В будущем я ещё покажу несколько шоу. Рада, что так смогу остаться в спорте. Этим летом также проведу несколько сборов. Очень волнительно иметь возможность передать своё видение. Чего ожидаю от будущего? Всё открыто. Для меня сейчас открывается новый мир. Это очень волнительно, мне теперь предстоит начинать новую карьеру с нуля. В 26 лет это, в общем-то, достаточно поздно, чтобы начинать новую жизнь», — приводит слова Хендрикс Het Laatste Nieuws.

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