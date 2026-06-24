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«Пришло время прощаться». Хендрикс опубликовала пост после завершения карьеры

«Пришло время прощаться». Хендрикс опубликовала пост после завершения карьеры
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Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс в социальных сетях опубликовала пост после решения завершить профессиональную карьеру.

Фото: Из личного архива Луны Хендрикс

Фото: Из личного архива Луны Хендрикс

Фото: Из личного архива Луны Хендрикс

Фото: Из личного архива Луны Хендрикс

Фото: Из личного архива Луны Хендрикс

«Конец эпохи… Спустя 22,5 года пришло время прощаться.

Это был путь, наполненный незабываемыми моментами, победами, неудачами, счастьем и слезами. Путь, который сформировал меня, бросал мне вызовы и в итоге сделал меня той женщиной, которой я являюсь сегодня.

Больше всего я невероятно благодарна. Благодарна за каждый урок, каждую жертву, каждого человека, которого встретила на этом пути, и каждую возможность, которую дал мне этот спорт. Он научил меня стойкости, дисциплине, страсти и смелости продолжать, когда становилось трудно.

То, что началось как мечта в виде спорта, который был почти неизвестен в нашей маленькой стране, стало целой жизнью воспоминаний и достижений — гораздо больших, чем я могла себе представить. Возможность представлять Бельгию на мировой арене и вызывать гордость нашей страны стала величайшей честью в моей жизни.

Закрывая эту главу, я делаю это с сердцем, полным благодарности и гордости. Не только за медали или результаты, а за человека, которым этот путь позволил мне стать. Спасибо всем, кто верил в меня, поддерживал меня, праздновал вместе со мной и был рядом все взлёты и падения.

Это конец эпохи, но не прощание со льдом. Вы всё ещё сможете найти меня на льду», — написала Хендрикс в социальных сетях.

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