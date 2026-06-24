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«Тёплый приём». Анна Щербакова посетила посольство Китая

«Тёплый приём». Анна Щербакова посетила посольство Китая
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что посетила посольство Китая.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

«Тёплый приём в китайском посольстве», – написала Щербакова в телеграм-канале.

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. Помимо золота ОИ, в арсенале фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).

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