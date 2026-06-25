Медведева рассказала об отношении к критике фигуры в стереотипно женских видах спорта

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношении к критике женского телосложения.

«В фигурное катание я пришла в три года: меня привела мама, которая до 15 лет сама была фигуристкой. Я не ходила в школу, всегда была на домашнем обучении, поэтому росла в среде людей, которые занимаются тем же делом, что и я. Так что и интересы у нас были общие: девушки вокруг также мечтали о медалях, любили красивые блестящие платья, им нравилось кататься на коньках.

Переход от детского спорта во взрослый мне дался достаточно легко, поскольку я начала выступать в 15 лет (тогда не было ограничений по возрасту). И прошла этот период достаточно безболезненно: не было заметных изменений тела и внешности. Сложности же начались только после 18 лет, после Олимпийских игр в Южной Корее. До Олимпиады я сидела на диетах и делала это максимально неправильно, что только навредило мне в будущем. После Пхёнчхана заедала стресс и поправилась на несколько килограммов, это было заметно зрителям

Во время спортивной карьеры была сосредоточена только на результатах и не обращала внимания на чьи-то комментарии о моём теле. Просто старалась и стараюсь до сих пор хорошо выглядеть, держать себя в форме. Мне было важно только мнение моей мамы, тренеров и хореографов. Остальное не имело значения. Конечно, негативные высказывания были, в фигурном катании очень много критики, но я к этому привыкла. А есть ли в медиаиндустрии профессия, где женщин оценивают только по их профессиональным навыкам?

Фигурное катание — это вид спорта, где спортсменки с юного возраста выступают в достаточно откровенных нарядах. Тяжело встретить сексуализацию женщин в кёрлинге или хоккее. Когда же у тебя половина тела оголена, невозможно избежать обсуждения фигуры. Поэтому, мне кажется, надо учить фигуристок очень трепетно относиться к выбору людей вокруг себя.

Сегодня я выстраиваю отношения со своим телом максимально грамотно: развиваю мышечную массу и слежу за здоровьем. Как только перестала делать акцент на внешности, гнаться за эстетикой и худобой, сразу стала чувствовать себя лучше. Ведь это самое важное — чувствовать себя живой женщиной, полноправной владелицей своей жизни и иметь возможность заниматься тем, что действительно по душе. Быть нежной, сильной, хрупкой, жёсткой — быть разной», – приводит слова Медведевой Forbes.