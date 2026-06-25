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Тамара Москвина в преддверии юбилея ответила, задумывается ли о своём возрасте

Тамара Москвина в преддверии юбилея ответила, задумывается ли о своём возрасте
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина ответила, задумывается ли о своём возрасте. Завтра, 26 июня, ей исполнится 85 лет.

— 85 лет — это много или мало для человека, который всю жизнь живёт в движении?
— Не задумывалась над своим возрастом. Наверное, немного, ведь во время общения я стараюсь настроиться на возраст учеников. А они же молодые, — цитирует Москвину ТАСС.

Тамара Москвина является одним из наиболее известных тренеров парного катания в России и мире. Среди её известных подопечных, в том числе бывших — Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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