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«Буду продолжать заниматься любимым делом». Москвина — об отношении к уходу на пенсию

«Буду продолжать заниматься любимым делом». Москвина — об отношении к уходу на пенсию
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась, чем планирует заниматься с уходом на пенсию. Завтра, 26 июня, ей исполнится 85 лет.

— Многие считают, что Тамара Николаевна и слово «пенсия» — понятия несовместимые.
— Нет, почему? Пенсия — это пенсия. Есть реальный пенсионный возраст, установленный законами государства. Есть реальное денежное выражение того, что пенсионер получает. А есть так называемая жизненная увлечённость — увлечение всей жизни, которое не пропадает с возрастом. И есть профессии, где чем больше возраст, тем больше опыта, который хочется и нужно отдать следующему поколению.

Я хочу заниматься и своей жизнью. У меня есть дочки, внуки, знакомые, театр, общественная работа, Фестиваль почётных граждан — я член Всемирного клуба петербуржцев, Английского клуба. Когда на всё это ходить? Мне надо заботиться и о своих спортсменах, и о здоровье, и о программах, и о музыке, и о хорошем настроении, и об элементах, и о развитии. Так же и фигуристы, кстати говоря.

Если скажут: «Уходи на пенсию» — получу свою заслуженную пенсию и буду продолжать заниматься любимым делом. Ты же от того, что вышла на пенсию, не перестанешь, например, вязать, или сажать цветы, или играть на музыкальном инструменте, – цитирует Москвину ТАСС.

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