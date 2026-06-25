ISU выразил соболезнования в связи со смертью тренера Виктора Кудрявцева

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Виктора Кудрявцева. Об этом сообщается на сайте организации.

«Международный союз конькобежцев (ISU) и мировое сообщество фигуристов глубоко опечалены кончиной легендарного тренера по фигурному катанию Виктора Николаевича Кудрявцева, скончавшегося 22 июня 2026 года в возрасте 88 лет.

До самого конца своей жизни Виктор Кудрявцев оставался преданным любимому виду спорта. У него остались жена, коллега-тренер Марина Кудрявцева, и их сын.

Господина Кудрявцева будут помнить за его значительный вклад в фигурное катание, за его доброту, огромный опыт и непоколебимую приверженность развитию будущих поколений. ISU отдаёт дань уважения господину Кудрявцеву и будет помнить его с большой любовью», — говорится в заявлении ISU.

Напомним, Виктор Кудрявцев за свою тренерскую карьеру работал с Людмилой Смирновой/Андреем Сурайкиным, Кирой Ивановой, Марией Бутырской, Викторией Волчковой (Буцаевой), Сергеем Дудаковым, Ильёй Куликом, Игорем Пашкевичем, Николаем Морозовым, Ильёй Авербухом и множеством других титулованных спортсменов.