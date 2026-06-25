Авербух: соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду сейчас нет

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух отреагировал на слова Этери Тутберидзе, что в российском фигурном катании сейчас нет экстраординарных и исключительных фигуристок.

«Слова Тутберидзе о том, что у нынешних фигуристок не хватает исключительности? Всё движется волнообразно. Тот всплеск, который начался ещё с Липницкой и Сотниковой, потом продолжился Загитовой, Медведевой и потрясающей тройкой — Валиевой, Трусовой, Щербаковой.

Это была выдающаяся плеяда девочек. Этери Георгиевне, безусловно, виднее, потому что она работает с одиночницами, но я уверен, что талантливые девочки всегда есть и будут в России.

На данный момент соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду нет, какими были девчонки [Загитова и Медведева], но всё в один сезон может измениться», — приводит слова Авербуха Sport24.