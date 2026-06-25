«Женщина без машины — птица без крыльев». Москвина поделилась отношением к вождению

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что управляет автомобилем с 1963 года, а также поделилась отношением к вождению и объяснила свой выбор цвета машин. Завтра, 26 июня, ей исполнится 85 лет.

— Вы всю жизнь за рулём и сейчас великолепно водите. Откуда у вас, кстати, страсть к красным машинам?

— С 1963 года у меня права. Женщина без машины — птица без крыльев. У меня первая машина была «Поло». А красные — потому что всегда в наличии и заметные, а значит, не надо искать, куда на стоянке машину поставила. Красный цвет — мой любимый. Все дураки любят красный, — приводит слова Москвиной ТАСС.