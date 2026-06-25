Тамара Москвина рассказала, как будет отмечать 85-летие

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как будет отмечать свой юбилей. Завтра, 26 июня, ей исполнится 85 лет.

— Как будете отмечать?

— Уеду на время. 85 лет бабушки Тамары не самое важное, у людей сейчас есть куда более серьёзные дела, — приводит слова Москвиной ТАСС.

Ранее Москвина ответила, задумывается ли о своём возрасте.

Тамара Москвина является одним из наиболее известных тренеров парного катания в России и мире. Среди её известных подопечных, в том числе бывших — Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.