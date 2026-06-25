Москвина — о роли черепахи Тортилы: некоторые думали: когда я ошибусь или устану?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как согласилась на роль черепахи Тортилы в ледовом шоу Ильи Авербуха «Буратино».

– Как вы согласились стать звездой шоу Авербуха в роли черепахи Тортилы? Вы там всех звёзд затмили, без преувеличения.

– Меня никто не заставлял. Я с удовольствием приняла приглашение.

– Как вы себя ощущали на льду, когда вам стоя рукоплескал весь зал?

– В сердце была радость, что я кого-то заставила задуматься о том, что у людей так много возможностей жить и быть здоровыми. Что я нашла слова, чтобы вдохновить людей, заставить подумать, что они тоже должны заниматься собой, своим здоровьем, своими детьми и получать удовольствие от своего дела: «Бабушке вон сколько лет, а мне-то что мешает?» Люди, продолжайте двигаться, вовлекайте детей, думайте о том, как поднять следующее поколение.

Некоторые, наверное, думали: когда я ошибусь или устану? А я хотела показать, что не устала. Хотела показать владение актёрским мастерством, которому сама учу своих спортсменов. Мы не лыком шиты, подумаешь – в 85 300-летнюю Тортилу сыграть.

– Я помню, как вы в 65 лет со своими спортсменами во время тренировок на льду по три раза свою пару объехать успевали, объясняя элементы.

– Предыдущие поколения слушали, современное я отвлекаю своим мельтешением, – приводит слова Москвиной ТАСС.