Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Москвина — о роли черепахи Тортилы: некоторые думали: когда я ошибусь или устану?

Москвина — о роли черепахи Тортилы: некоторые думали: когда я ошибусь или устану?
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как согласилась на роль черепахи Тортилы в ледовом шоу Ильи Авербуха «Буратино».

– Как вы согласились стать звездой шоу Авербуха в роли черепахи Тортилы? Вы там всех звёзд затмили, без преувеличения.
– Меня никто не заставлял. Я с удовольствием приняла приглашение.

– Как вы себя ощущали на льду, когда вам стоя рукоплескал весь зал?
– В сердце была радость, что я кого-то заставила задуматься о том, что у людей так много возможностей жить и быть здоровыми. Что я нашла слова, чтобы вдохновить людей, заставить подумать, что они тоже должны заниматься собой, своим здоровьем, своими детьми и получать удовольствие от своего дела: «Бабушке вон сколько лет, а мне-то что мешает?» Люди, продолжайте двигаться, вовлекайте детей, думайте о том, как поднять следующее поколение.

Некоторые, наверное, думали: когда я ошибусь или устану? А я хотела показать, что не устала. Хотела показать владение актёрским мастерством, которому сама учу своих спортсменов. Мы не лыком шиты, подумаешь – в 85 300-летнюю Тортилу сыграть.

– Я помню, как вы в 65 лет со своими спортсменами во время тренировок на льду по три раза свою пару объехать успевали, объясняя элементы.
– Предыдущие поколения слушали, современное я отвлекаю своим мельтешением, – приводит слова Москвиной ТАСС.

Материалы по теме
Тамара Москвина рассказала, как будет отмечать 85-летие
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android