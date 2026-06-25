Татьяна Тарасова: если нас не допустят на пятый год, то можно будет только матом сказать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о принятии Международным олимпийским комитетом (МОК) поправки в Олимпийской хартии, которая предусматривает обеспечение политической нейтральности и защиты движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

«Наверное, она [Кирсти Ковентри] борется [за спорт вне политики], если такое заявление делает. Самое главное, чтобы нас допустили. Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать. Нам важен результат борьбы. Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».