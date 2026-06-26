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Александр Галлямов поздравил Тамару Москвину с 85-летием

Александр Галлямов поздравил Тамару Москвину с 85-летием
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Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, который выступает вместе с Анастасией Мишиной, тепло поздравил своего наставника Тамару Москвину — легендарному тренеру СССР и России исполнилось 85 лет.

«С днём рождения, дорогая Тамара Николаевна! От всей души поздравляю!

Для меня огромная честь быть вашим учеником. Спасибо за вашу невероятную школу, за то, что учите не просто кататься, а побеждать – и в спорте, и над собой. Ваша вера в меня, ваше терпение и мудрость дают силы двигаться дальше и стремиться к новым вершинам.

Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии и радости от каждого дня на льду!» – написал Галлямов в телеграм-канале.

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