Губерниев — о Загитовой: Алина — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую

Телеведущий Дмитрий Губерниев порекомендовал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой продолжить академический путь — начать с кандидатской диссертации, а в перспективе защитить и докторскую. При этом на днях спортсменка объявила о завершении обучения в Президентской академии РАНХиГС.

«Это значит, она закончила бакалавриат, а потом и магистратуру. Алина — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую, а там и докторская не за горами. Алина прекрасна, очаровательна, умна, и я желаю ей всяческих удач. Ученье — свет, а неученье — тьма», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».