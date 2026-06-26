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Губерниев — о Загитовой: Алина — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую

Губерниев — о Загитовой: Алина — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую
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Телеведущий Дмитрий Губерниев порекомендовал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой продолжить академический путь — начать с кандидатской диссертации, а в перспективе защитить и докторскую. При этом на днях спортсменка объявила о завершении обучения в Президентской академии РАНХиГС.

«Это значит, она закончила бакалавриат, а потом и магистратуру. Алина — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую, а там и докторская не за горами. Алина прекрасна, очаровательна, умна, и я желаю ей всяческих удач. Ученье — свет, а неученье — тьма», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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