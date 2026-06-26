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Луна Хендрикс: я уже знала во время Олимпиады в Милане, что завершу карьеру

Луна Хендрикс: я уже знала во время Олимпиады в Милане, что завершу карьеру
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Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала, в какой момент решила завершить профессиональную карьеру.

«Я уже знала во время Олимпиады в Милане, что завершу карьеру, но эмоционально не была готова сказать об этом вслух. В детстве я и не мечтала, что добьюсь всего этого. Я по‑прежнему люблю фигурное катание, но моё тело стало препятствием.

После травмы лодыжки и операции я очень гордилась тем, что всё равно смогла отобраться на Игры. До этого я словно находилась в какой‑то чёрной дыре, но операция спасла меня. Она позволила завершить карьеру на высокой ноте. В моих планах третьи Олимпийские игры всегда были конечной целью. Обычно я сильно нервничаю на соревнованиях, но в Милане смогла кататься свободно. Это дало мне чувство удовлетворённости. Это было прекрасно.

Я могла бы и дальше кататься на своём уровне, но из‑за появления множества новых талантливых спортсменов мне становилось всё сложнее добиваться высоких мест», — приводит слова Хендрикс FS-gossips.

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