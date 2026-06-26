ФФККР поздравила Тамару Москвину с юбилеем

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России опубликовала поздравление в честь 85-го дня рождения заслуженного тренера СССР и России Тамары Москвиной.

«26 июня заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат педагогических наук, почётный гражданин Санкт-Петербурга Тамара Николаевна Москвина отмечает 85-летний юбилей. Наши самые добрые и искренние поздравления Тамаре Николаевне!» – говорится в заявлении пресс-службы ФФККР в её телеграм-канале.

Тамара Москвина является одним из наиболее известных тренеров парного катания в России и мире. Среди её известных подопечных, в том числе бывших — Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.