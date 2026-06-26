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Ледовое шоу в Ереване с участием Петросян и Фурнье Бодри/Сизерона перенесено

Ледовое шоу в Ереване с участием Петросян и Фурнье Бодри/Сизерона перенесено
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Ледовое шоу «Мировые звёзды фигурного катания», которое должно было состояться в Ереване 11 июля, перенесено из-за не позволяющих провести его в назначенный срок трудностей. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на организаторов мероприятия. О новой дате будет объявлено позднее.

В списке фигуристов, которые были заявлены на шоу, числятся трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян, олимпийские чемпионы в танцах на льду Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (Франция), чемпион Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров (Казахстан), чемпионы Европы Ника Эгадзе, Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (все – Грузия). Одной из ведущих мероприятия была объявлена серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева.

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