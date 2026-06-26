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В Москве простились с тренером Виктором Кудрявцевым

В Москве простились с тренером Виктором Кудрявцевым
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Сегодня, 26 июня, в Москве прошло прощание с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Виктором Кудрявцевым. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

«На траурной церемонии присутствовали родные и близкие Виктора Николаевича, а также представители ФФККР — Александр Коган, Галина Голубкова, Ольга Кожемякина, Сергей Кононыхин, консультант сборной России Татьяна Тарасова, тренеры, судьи и фигуристы — Елена Соколова, Виктория Волчкова, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Александр Лакерник, Алексей Горшков, Александр Свинин, Денис Самохин, Александр Успенский, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Алексей Василевский, Александр Волков, Сергей Чемоданов, Алексей Сучков, Наталья Лебедева, хореографы Алла Капранова и Галина Ищенко и многие другие», – говорится в сообщении ФФККР.

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Новости. Фигурное катание
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