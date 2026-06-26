Туктамышева и Гуменник посетили Гавайи

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник посетили Гавайи и поделились совместными фотографиями.
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышеовй
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
«Вулканы, священные места, водопады, классный снорклинг/дайвинг, сёрфинг с приятными волнами, невероятные виды, горячие источники с солёной водой, кофейные плантации с вкуснейшим отборным кофе – это всё про остров Кона», – написала Туктамышева в своих социальных сетях.
Сейчас Елизавета и Пётр находятся в США, где Гуменник проходит стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна.
Туктамышева является чемпионкой мира, Европы и России по фигурному катанию, победительницей финала Гран-при ISU. Гуменник — чемпион России, трёхкратный победитель финала Гран-при России, участник Олимпиады 2026 года в Милане.