Туктамышева и Гуменник посетили Гавайи

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник посетили Гавайи и поделились совместными фотографиями.

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышеовй

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

«Вулканы, священные места, водопады, классный снорклинг/дайвинг, сёрфинг с приятными волнами, невероятные виды, горячие источники с солёной водой, кофейные плантации с вкуснейшим отборным кофе – это всё про остров Кона», – написала Туктамышева в своих социальных сетях.

Сейчас Елизавета и Пётр находятся в США, где Гуменник проходит стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна.

Туктамышева является чемпионкой мира, Европы и России по фигурному катанию, победительницей финала Гран-при ISU. Гуменник — чемпион России, трёхкратный победитель финала Гран-при России, участник Олимпиады 2026 года в Милане.