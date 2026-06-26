Александра Трусова и Макар Игнатов проведут мастер-класс в Китае

Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов проведут совместные мастер-класс в Китае. Мероприятие запланировано на 11-17 августа 2026 года.

Фото: Beijing Hongao Ice Sports

«Мы с Макаром проведём мастер-класс в Китае длиной в целую неделю, полную активных тренировок. В Китае мы бывали и раньше с ледовыми шоу, но с мастер-классом мы едем впервые. Немного волнительно, но мы в предвкушении», – написала Игнатова в соцсетях.

В августе 2024 года Александра и Макар поженились, в 2025 у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года Игнатова объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.