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Александра Трусова и Макар Игнатов проведут мастер-класс в Китае

Александра Трусова и Макар Игнатов проведут мастер-класс в Китае
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Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов проведут совместные мастер-класс в Китае. Мероприятие запланировано на 11-17 августа 2026 года.

Фото: Beijing Hongao Ice Sports

«Мы с Макаром проведём мастер-класс в Китае длиной в целую неделю, полную активных тренировок. В Китае мы бывали и раньше с ледовыми шоу, но с мастер-классом мы едем впервые. Немного волнительно, но мы в предвкушении», – написала Игнатова в соцсетях.

В августе 2024 года Александра и Макар поженились, в 2025 у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года Игнатова объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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