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Москвина — о начале тренерской карьеры: передо мной стояла «стена»

Москвина — о начале тренерской карьеры: передо мной стояла «стена»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как начинала тренерскую карьеру.

«Когда я начинала работать тренером, передо мной стояла «стена» таких выдающихся личностей, как Игорь Москвин, Станислав Жук, Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Виктор Кудрявцев… Их тренерские достижения, которые проявлялись в результатах учеников, признавались всеми. Эти тренеры были уже известными, создали свои школы, и я училась у них. Для себя я сразу уяснила, что прежде чем изобретать велосипед, нужно понять, чем сильны эти тренеры. И на соревнованиях я вставала за ними, а в силу своего невысокого роста часто упиралась взглядом в то, что пониже спины. (Смеётся.)

Смотрела, записывала, анализировала и думала, как мне сделать так, чтобы мои ученики также хорошо катались, развивались, прогрессировали, чтобы у них были такие же интересные и разнообразные программы, которые запоминались», – сказала Москвина в интервью ФФККР.

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