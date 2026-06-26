Вероника Дайнеко высказалась о вознаграждении для Гуменника от МОК

Тренер чемпиона России по фигурному катанию Петра Гуменника Вероника Дайнеко высказалась о получении её учеником гранта за участие в Олимпийских играх 2026 года.

«Петру Гуменнику выплатят грант за участие на Олимпиаде? Думаю, он уже об этом знает. Буду очень рада, когда это действительно произойдёт. Он это вознаграждение точно заслужил. Если же случится история как со смартфонами в Милане, ничего страшного не будет. Думаю, и без этих 10 тысяч Пётр как-то проживёт.

Ни о каких выплатах тренерам участников Олимпиады я не слышала. От МОК мне ничего не полагается, так что никаких грантов не жду», — приводит слова Дайнеко Sport24.

Ранее стало известно, что Гуменник может претендовать на грант Международного олимпийского комитета (МОК) в размере $ 10 тыс. за выступление на Олимпиаде-2026 в Милане.