Александра Трусова поделилась новыми фотографиями с семьёй

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новые фотографии с мужем Макаром Игнатовым и их сыном Михаилом из путешествия.

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

«Это буквально всё, что есть у меня в галерее из нашей поездки.Мы вернемся домой уже скоро. Начнётся привычный режим, так что вы будете видеть меня чаще!» – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились в августе 2024 года, а в 2025 году у них появился сын Михаил. Ранее стало известно, что Игнатова возобновит свою спортивную карьеру в предстоящем сезоне под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.