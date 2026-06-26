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Александра Трусова поделилась новыми фотографиями с семьёй

Александра Трусова поделилась новыми фотографиями с семьёй
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новые фотографии с мужем Макаром Игнатовым и их сыном Михаилом из путешествия.

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

«Это буквально всё, что есть у меня в галерее из нашей поездки.Мы вернемся домой уже скоро. Начнётся привычный режим, так что вы будете видеть меня чаще!» – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились в августе 2024 года, а в 2025 году у них появился сын Михаил. Ранее стало известно, что Игнатова возобновит свою спортивную карьеру в предстоящем сезоне под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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Новости. Фигурное катание
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