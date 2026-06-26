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Михаил Шайдоров ответил, считает ли он себя зумером

Михаил Шайдоров ответил, считает ли он себя зумером
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Чемпион олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия), серебряный призёр чемпионата мира 2025 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, считает ли он себя зумером.

«Формально я принадлежу к зумерам, но мой стиль жизни больше строится на опыте других поколений. Я всегда старался следить за личностями, которые намного старше меня, например, за фигуристами Юдзуру Ханю, Патриком Чаном, Евгением Плющенко, Алексеем Ягудиным, Дайсукэ Такахаси – их очень много. Как правило, я стараюсь брать из их историй всё лучшее и реализовывать это в своём стиле», – сказал Михаил Шайдоров в интервью Tatler.

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