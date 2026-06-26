Михаил Шайдоров рассказал, под какую музыку часто катался в детстве

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, под какую музыку чаще всего катался в детством возрасте.

«Помню, часто катал под музыку Алексея Ягудина – «Зиму» Вивальди, что-то ещё из классики. Я рос на классике, и, наверное, это правильно, ибо это основа всего, к которой потом уже можно что-то добавлять. В фигурном катании вообще мало современных композиций, а добавлять – это важно, чтобы привлекать какую-то современную аудиторию, поскольку тем же зумерам классика кажется скучной», – сказал Шайдоров в интервью Tatler.

Михаил Шайдоров является чемпионом Олимпиады 2026 года в Милане, серебряным призёром чемпионата мира (2025), чемпионом четырёх континентов (2025) и пятикратным чемпионом Казахстана (2020-2024).