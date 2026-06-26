Шайдоров: я чувствую, что у меня огромный потенциал

Олимпийский чемпион 2026 года по фигурному катанию Михаил Шайдоров рассказал, что после победы на играх у него появилось больше возможностей.

— Новый статус дает вам больше возможностей – или, наоборот, вы чувствуете некие ограничения?

— У меня вообще никогда в жизни не было никаких ограничений. Были, разумеется, всякие сложности и проблемы, но я их рассматривал как нечто, что необходимо преодолеть. Сейчас у меня намного больше возможностей, о которых я, конечно, мечтал, но как-то не думал, что такое может произойти. Я планирую развивать свои проекты, хочу сделать свое ледовое шоу уже в этом году. Многие спортсмены, добившись золота, часто заканчивают карьеру, поскольку пик уже пройден, а я этого еще не ощутил – впереди следующий олимпийский цикл, и я чувствую, что у меня огромный потенциал, – сказал Шайдоров в интервью Tatler.