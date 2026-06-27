«Удача не случайна». Шайдоров — о важности везения в спорте

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2026 года Михаил Шайдоров выразил мнение, что в спорте необходима удача.

— В фигурном катании и вообще в спорте есть место случайности или везению?

— Без удачи в спорте никуда, но для этого нужно очень много работать. Удача не случайна, я бы так сказал. Ещё в подростковом возрасте я видел, как некоторые спортсмены недорабатывают. И вот я смотрел на них и решил для себя, что так не хочу. Не хочу потом жалеть, что где-то когда-то недоработал. В любом виде спорта сегодня нужно много работать головой, потому что спорт в принципе сильно вырос – и фигурное катание в том числе, – сказал Шайдоров в интервью Tatler.