Тамара Москвина рассказала о самой необычной задаче в её тренерской карьере

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина ответила на вопрос о самой необычной задаче, которую ей приходилось решать как тренеру.

«В жизни тренера постоянно происходит что-нибудь неожиданное. Иногда спорт­смен заболевает за неделю до соревнований и нужно придумывать, как его подготовить. Или, допустим, фигурист психологически неустойчивый — и тогда необходимо научить его на турнирах показывать безошибочное катание. Я не считаю такое сложностью. Просто берёшь и делаешь, а не говоришь, что это невозможно.

Не всегда партнёры в хороших отношениях между собой. Если пара дружная, достаточно, например, одному сказать, во сколько завтра тренировка, а если нет — приходится напоминать обоим. У меня была ученица, которая очень напрягалась на тренировках. Но однажды на катке её навестил муж, и я заметила, что она расцвела, поехала в удовольствие, чтобы показать близкому человеку, какая она привлекательная.

И я подумала: нужно, чтобы его лицо было на каждой тренировке. Тогда я попросила свою ученицу принести мне маленький портрет её мужа в рамке. Я брала его с собой и держала в руках — как только спортсменка это видела, сразу начинала улыбаться.

Когда мы приехали на Олимпиаду в Нагано, эта рамочка была у меня в кармане. Я стою у бортика, волнуюсь, но не подаю вида. И тут вижу, что моя ученица пытается что-то мне показать. Оглядываю себя: вроде бы причесана, сумка на месте, ничего не забыла — а потом понимаю, что не достала фотографию. Спортсменка сразу заулыбалась, расслабилась и заняла в итоге первое место (речь идёт о спортивной паре Оксана Казакова/Артур Дмитриев. — Прим. «Чемпионата»)»,– приводит слова Москвиной «Сноб».